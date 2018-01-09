截止目前，腾讯、百度、阿里、京东等巨头都已经推出了自己的运营商套餐卡，便宜的资费收获了大量的用户，所以现在第二甚至是第三梯队的互联网公司也开始加入这场竞争中，仅在最近两天，就有苏宁和摩拜单车两家公司入局，分别推出了苏宁云卡和小摩王卡，两家都是和中国联通合作。





先来看看苏宁云卡，苏宁云卡分为省内版和国内版，省内卡资费为48元起步，包含5GB 省内流量和60分钟通话，最高78元，包含20GB 流量和60分钟通话。而如果现在购买，每月将返还20元话费，也就是说套餐价为28元起步。至于国内版，68元起步，最高138元，套餐流量（全国流量）和通话时间都是一样的，同样有20元每月的返还。

苏宁云卡超出套餐的部分，流量0.15元/MB、通话0.15元/分钟、短信0.1元/条，基本上没有优惠，所以建议大家选择适合自己的套餐。并且苏宁云卡也没有相应的免流、特权设置，或许未来会慢慢增加吧！

至于小摩王卡，月租仅为16元，包含 1GB 全国流量和100分钟国内通话，超出套餐之后0.1元/分钟通话、短信0.1元/条、流量10元/GB，激活当月免月租，首次充值充50元松100元。不过现在小摩王卡并没有任何免流和优惠特权，不过官方也表示未来将会有更多特权加入，小编猜测应该是摩拜免费月卡、免押金或者是骑车得流量之类的活动。

可以看到，现在最为划算的套餐一般还是来自 BATJ 等大型公司，毕竟他们能够吸引更多用户，和运营商的议价也更有底气。对于规模相对小的互联网公司来说，如果在夹缝中生存成为了必须要考虑的问题。

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