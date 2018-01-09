虽然高通现在还深陷各地的反垄断调查和罚款中，和博通的僵持也没个头，但是该做的正事还是不能落下。今天2018美国高通中国技术与合作峰会如期召开，联想、OPPO、vivo、小米，中兴通讯和闻泰科技等国内手机、供应商厂商纷纷出席，对5G、人工智能、物联网以及移动计算平台发表了不少演说，当然，合作协议也签了不少，我们一起来看看。





首先在5G 技术上，高通计划在2019年推出 5G 终端，考虑到现在全世界十大智能手机生产商有7家来自中国，高通和将把5G 平台发展的重心放在中国，包括人工智能和物联网技术也是一样。有趣的是，华为最为国内最大的手机厂商，并没有被邀请出席。具体的合作上，高通与联想、OPPO、vivo和小米签下了谅解备忘录，双方在射频前段采购上达成了20亿美元的订单协议，时限长达3年。值得一提的是，在去年，小米、OPPO 和 vivo 已经与高通达成过一次120亿美元的采购协议，不过那次是针对移动计算平台的，也就是我们熟知的骁龙平台。

有趣的是，在这次峰会上，各家手机厂商的 CEO 也亲自回答了有关博通收购高通的事宜，其实不久前，OPPO、vivo 和小米等厂商已经表达过对这场收购的反对意见，而这次是 CEO 亲自回复，意义非同一般。OPPO CEO 陈明永表示，他认为该收购案存在很大的不确定性，博通收购高通之后能否延续创新？会不会有垄断的嫌疑？所以这对消费者不一定是福音。而 vivo CEO 沈炜则更加直接，他表示不希望有变化，现在的高通是有追求的公司，不为了赚钱而赚钱，而是为了用户，所以挣钱其实是迟早的事，把“因”做好了，“果”是水到渠成的事。小米公司总裁林斌称，小米和高通是战友，甚至小米很小的时候高通就提供了支持，而现在这个消息传出后，小米最担心高通还能否继续推出划时代的芯片产品。最后，中兴通讯终端事业部总经理程立新称，高通和中兴在1999年就开始合作了，在美国这种收购案很常见，希望这件事能够刺激到高通，让高通为产业带来更多优秀的解决方案。如此看来，各家手机厂商对于博通收购案的态度已经很明显了——反对！这一点上苹果倒是不一样，今天有消息称苹果其实是支持这个收购案的，因为高通一旦被博通收购，苹果就有希望彻底摆脱高通的高额专利授权费，至于高通的死活？苹果可不在意。

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