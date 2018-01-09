英特尔最近爆出的处理器漏洞带来的问题实在是太多了，对于普通消费者来说，最大的疑问无疑是最近还能不能买 CPU 了，毕竟多方消息都表示处理器在修复完 Spectre 和 Meltdown 漏洞之后，将会一定程度上影响性能表现，下降程度在5%到50%之间。针对这一问题，英特尔CEO今天终于松嘴了，他表示年末将会发布不受这两个漏洞影响的CPU。





英特尔近日召开了财报分析师会议，CEO 柯再奇表示英特尔正在竭尽全力解决这一安全漏洞问题，但是光靠软件修复是不够的，所以在未来的处理器架构上，英特尔会进行调整，永久避开 Spectre 和 Meltdown 漏洞。但既然是架构层面的改动，就必定需要时间，所以新版处理器2018年年底才会上市。不过对于哪些产品会优先更行，柯再奇没有透露。所以近期想购买 PC 的朋友可能会比较尴尬，因为不买吧，要等到年底，买吧，要么承担安全风险，要么一定程度上降低性能。并且即使是现在，英特尔给出的安全补丁依然不是完美补丁，据反馈，部分用户安装后会出现无故重启的现象。虽然英特尔给消费者出了个难题，但他们自己的赚钱的脚步可没停，在这场财报分析师会议上，英特尔放出了2017年Q4及全年财报，数据显示 Q4季度营收达到170.53亿美元，同比增长4%，全年营收627.61亿美元，同比增长6%。利润方面，如果按照非美国通用会计准则计算，Q4利润达到51.81亿美元，而全年利润为96亿美元。因为数据超出预期，英特尔的股价今天也上涨了4%。

全年数据方面，客户端计算部门营收340.03亿美元，同比增长3%；数据中心部门营收190.64亿美元，增长10%，物联网部门营收31.69亿美元，增长20%，存储解决方案部门营收35.20亿美元，增长36%。

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