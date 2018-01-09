苹果、三星、华为、OPPO、vivo 和小米这些品牌在过去的竞争中虽然都没能把对手打垮，但其他小规模的手机厂商却遭了殃，之前已经有 HTC、moto、黑莓和诺基亚等巨头的沦落，而现在，又有两家老牌手机厂商要加入这个名单了，分别是富士通和 LG。





富士通虽然早已经退出了中国市场，但现在即使是在日本市场也是难以为继了，据《日本经济新闻》报道，富士通有望在本月将手机业务出售给北极星资本集团，价格为500亿日元（约合4.56亿美元）。富士通方面表示出售尚未敲定，北极星则不予置评，不过根据报道，北极星收购富士通手机业务后会寻求上市机会，而富士通提出的收购条件是保留此前的工厂和员工。另一家 LG 其实已经亏损多年了，在过去近两年时间内，只有 LG G6 上市的那个月盈利了320万美元，而在上一个季度，LG 手机业务却亏损了1.9233亿美元，并且这还算亏得少的，在2016年第四季度，LG 手机业务亏了足足4亿美元。对于亏损的原因，LG 的说法非常明确，就是“中国品牌的激烈竞争”，华为、OPPO 、vivo 和小米几乎瓜分了所有亚洲市场。

并且 LG 也已经有一段时间无法拿到最好的手机零部件了，就拿处理器来说，这几年来 LG 一直都处于“隔代旗舰”的周期中，别人发布骁龙821旗舰，LG 发布骁龙820手机，别人用上骁龙835，LG 却推出了骁龙821。而在下个月举办的 MWC 中，LG 又不打算发布骁龙845旗舰机了，原因自然是因为 LG 的出货量过低，导致高通等厂商不愿意把最好的芯片给他们用。

而这也将使 LG 陷入恶性循环，就像此前其他手机巨头一样。除了已经卖身的 moto、黑莓和 HTC，其实索尼也早已经“战略性放弃”，2017年索尼 CEO 平井一夫就表示，索尼移动未来会削减预算，只会维持最基本的运作，等待下次移动产品革命的到来。而 LG 可能也是这么想的，毕竟 LG 集团其实还是赚钱的，2017年全年盈利高达2.47亿美元，但是像富士通这种公司，就没有像索尼和 LG 的这种底气了。

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