特斯拉在2016年3月发布了入门级电动车 Model 3 ，仅仅3.5万美元（国内售价尚未确定，但至少是35万元起步）的售价让之前眼馋特斯拉的人疯狂预定，截止至2017年8月，这台车的预订人数已经超过了50万，但是在7月28日交付的当天，却只提供了30辆车，整个八月份仅仅100辆，足见 Model 3 的产能有多捉急。





但是今天的一则消息又让预定了 Model 3 的车主心凉了半截：多位特斯拉员工表示，因为电池产量不足，Model 3 将再次延期交付！据外媒 CNBC 报道，特斯拉 Gigafactory 工厂的员工表示从12月开始，公司就要求部分员工手动安装 Model 3的电池了，合作商松下还临时借了一些人手给特斯拉。但即使如此电池产能也无法满足量产需求，该员工表示电池产能不足主要是因为电池内部7根冷却管的安装过去复杂。并且以上问题带来的后果也不仅仅是延期，因为赶进度，特斯拉在生产电池的过程中产生了大量废料，并且因为手动安装、经验不足等原因，出厂的电池也有严重安全缺陷。甚至 Gigafactory 工程师还披露，特斯拉不少质量控制岗位人员其实都是临时招聘的。不过对于以上控诉，特斯拉当然不会认同，他们表示：“这是一篇极具误导性的报道文章。”他们承认部分员工经验不足，但是特斯拉都提供了高强度的专业、安全培训，并且每个 Model 3 的电池都会经过两次测试，整个生产过程中有3次抽样调查，特斯拉不会随便交付有质量隐患的电动车。

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