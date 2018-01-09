根据之前多方的消息，2017年的手机市场其实是出现萎缩的，即使是在中国也不例外。而今天市场分析公司 Canalys 为我们带来了完整的2017年手机市场出货量统计表，显示全年确实存在一个较大的下滑，并且没有再次增长的迹象。但是根据另一家市场研究公司GfK的数据，智能手机行业的销售额正在以前所未有的速度上涨。





据 TechCrunch 网站的报道，经过几年的快速增长之后，2017年中国智能手机市场年度出货量在第二季度首次出现了下滑，整个2017年出货量下降了4%，少了4.59亿部，而在第四季度，更是同比下降14%，仅仅出货1.13亿部智能手机。原因其实非常简单，国内的智能手机市场已经趋近饱和，所以我们也能看到，小米在印度大包大揽、OPPO 和 vivo 在东南亚表现优秀，而华为则在欧美市场发力。

不过这里有个有趣的数字，华为在2017年最后一个季度仍然保持了快速的增长，出货量高达2400万部，比市场平均表现高9%。而 OPPO 和 vivo 在中国市场下滑最为明显，分别下降了16%和7%。不过别看大家都不好过，但赚得可都不少，在2017年第三季度开始，智能手机的平均售价开始快速上涨。总的来看，消费者在2017年平均在智能手机上花363美元，同比上涨10%。在全球范围内，2017年销售额飙升了9%，但销量其实只涨了3%，而中国市场销售额涨了14%，销量只涨了1%。

但是最让人吃惊的数字是，2017年第四季度中国智能手机销售额上涨了足足17%！要知道这一时间段内中国市场的销量其实是下跌了3%的。需要强调的是，前文下降的14%是出货量，出货量不等同于销量。这么看的话，出货量下降了14%，销量却只下降3%，说明国产手机厂商的物流、供应链管理水平其实是在上升的，因为库存大大减少了。





至于为什么销售额会上涨，还不是因为手机涨价了，根据另一份调查，在2017年智能手机的平均售价同比去年上涨了10%，达到了2319元人民币。

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