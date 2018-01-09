在微信推出小程序之后，作为微信“一生之敌”的支付宝也在第一时间上线了自己的小程序。但是相比掀起一股又一股风潮的微信小程序，支付宝小程序一直不温不火，阿里显然无法接受这种状况，所以接下来，他们打算在旗下使用频率第二高的手机淘宝中加入小程序功能了！





今天亿邦动力网发文称，以为熟悉阿里巴巴生态链的业内人士表示，手机淘宝 App 将会在今年三月份推出小程序模块，并且“该计划淘宝正在低调筹备中，知情人相当有限。预计春节之后可见端倪。”对于这一传言，阿里巴巴集团公关部表示尚不知情。不过我们还是来看看相关说法，该人士称手机淘宝加入小程序主要是为了打通会员体系，因为直播、微淘、淘宝头条等功能的不断加入，手机淘宝的使用场景也越来越碎片化，所以手机淘宝现在也需要一个即用即走的场景，而即用即走就是小程序的最大特点，比如我们使用微信时分享的那些测试、游戏小程序，都是发在聊天栏中点进去就能用的。

其实此前阿里巴巴已经在手机淘宝中加入了品牌号功能，但是和微信的公众号一样，功能有限，而在加入小程序之后，手机淘宝将有希望打造一个用户使用体系，增强用户粘性。并且相对于支付宝小程序，手机淘宝的小程序能够好商业化与新零售紧紧结合在一起，更适合阿里的电商定位。不过现在看来，手机淘宝作为一个使用频率和时长都远不如微信的购物类 App，如何能够通过小程序来实现新零售和商业化呢？和微信小程序追求增加用户使用时间和场景不同，手机淘宝要做的可能是通过小程序搭建更完善的用户体验，至于如何实现，我们拭目以待。

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