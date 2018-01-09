不久前魅族创始人黄章曾高调宣布魅族下一款旗舰将会由他亲自打磨，而这一系列将被命名为魅族15，很奇特的名字不是吗？那么眼看其他竞争对手2018年的旗舰都问世了，魅族15何时才能与我们见面呢？似乎已经不远了，今天我们终于获得了魅族15 Plus的首套谍照，一起来看看。



根据此前的消息，魅族将会同时推出两款旗舰，分别为魅族15 Pro和魅族 15 Plus。上周，@Ubuntu 曝光了一张魅族新机的谍照，可以看到该机采用了竖置双摄和魅族标志性的环形闪光灯设计。而正面竟然版留了指纹识别按钮，这在全面屏横行的时代确实不太多见，难道魅族要用16：9的屏幕吗？或者是上下一个刘海一个络腮胡？





我们先把渲染图放一边，因为接下来还有真机照呢，今天@战旗直播 放出了魅族15 Plus的真机谍照，可以看到相机和闪光灯的设计确实是和渲染图一致，不过关键的正面并没有放出来。并且和PRO 7一样的右下角“MEIZU” Logo也一定程度上彰显了它的旗舰身份，从玻璃背壳和金属中框的衔接来看，魅族15将是一款非常圆润的手机。

所以现在可以确定的是，魅族15系列将会使用双摄、玻璃或陶瓷机身，有可能会保留Home键设计。而在配置方面，因为这是魅族寄予厚望的旗舰机型，所以联发科处理器是绝对不可能用的（即使魅族想用也用不到，因为联发科已经明确他们将放弃高端市场了），至少也是骁龙835或Exynos 8895，至于能不能用上骁龙845和Exynos 9810，就得看黄章的功夫了。其实自从深陷和高通的专利授权费纠纷后，魅族的产品就一直只能寄希望于联发科，这使得2016和2017年的魅族格外挣扎，甚至推出了PRO 7这样奇葩的产品。但是自从去年和高通和解之后，魅蓝的产品已经渐渐回暖，让大家看到这家公司其实还是很有干货的，并且随着三星Exynos处理器的异军突起，2018年魅族的表现非常值得期待。

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