每次说起哪个城市有什么不好的地方，大家肯定都不希望自己所在城市的被提起。但是有一个榜单却是每次都会引起各个城市人民的争相“认领”，那就是堵车榜，人人都觉得自己的城市是最堵的，这种自黑心态确实很有趣。不过话说回来，到底哪个城市是堵车榜第一呢？我们看看滴滴出行的数据。





近日，滴滴出行在北京举办的“2018智慧交通峰会”上展示了《2017年度城市交通出行报告》，因为每天、每个城市都有大量滴滴出行的订单（全国每日出行次数达到2500万），并且记录了所有的出行轨迹、时间（路径规划请求超过200亿次），所以基于海量轨迹数据、起终点数据（每日处理数据超过4500TB）的该报告有一定的参考性。数据显示，全国有11%的城市处于拥堵状态，在所有城市的拥堵排行中，哈尔滨市远远甩开了其他“竞争对手”，平均速度仅有 29.84km/h ，排名第二到第十的分别为西安、北京、重庆、长春、西宁、兰州、石家庄、济南和呼和浩特。

而在早、晚高峰单独的统计中可以看到，早高峰的平均速度是要比晚高峰快的，西安市的早高峰仅排名第五，但是却在晚高峰以27.67km/s 的速度夺得第一。至于大家吐槽最多的北京，其实表现还不错，但也是唯一一个上榜的一线城市。而堵车最严重的，都集中在二线城市，或许和这些城市普遍在兴修土木有关。

除了市内堵车的榜单，其实还有一个“跨市榜单”，而这里珠三角就成为重灾区了，深圳-东莞、广州-佛山、深圳-惠州、广州-东莞、中山-珠海进入前十，而其他五位被北京-廊坊、上海-苏州、西安-咸阳、成都-德阳和厦门-泉州所占据，还是比较分散的。

最后，可以看看哪个时间段是最容易堵车的，令人不解的是，一月和二月的拥堵程度基本上是其他时间的一半，是大家都回去过年了还是因为都冷得不愿意出门了呢？其他月份中，三月和十二月是堵车最严重的时段。

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