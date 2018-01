不久前索尼曾推出过一个针对中国市场的“圣诞大作套装”,在价格不变的情况下加入了多款大作,当时就受到了不少玩家的热捧。微软自然把这些看在眼里,所以今天早些时候,微软中国也宣布,2月6日至3月31日期间将推出两个 Xbox One S 的狗年套装,在价格不变的前提下,提供了两套游戏组合供玩家选择。





套装一名为“旺事顺心”,内含一台 Xbox One S 1TB 主机(包括冰雪白无线控制器、HDMI和电源线等),还有《桥》(售价59元)、《光之子》(价值69元)、《超级明星高尔夫球》和《决战喵星》四款游戏和一次抽奖机会,定价和 1TB 版 Xbox One S 一样,为2399元,不过仅仅限量1500台。

还有一个套装名为“旺事如意”,所包含的硬件与价格都和第一套一样,提供的游戏则有所不同,分别是《南瓜先生大冒险》、《里奥的财富》、《超级明星高尔夫球》和《决战喵星》,也有一次抽奖机会。

或许我们还应该来认识一下 Xbox One S ,相比于 Xbox One,2016年上市的 Xbox One S 的机体缩小了 40%,支持4K UHD 高清、 4K UHD 视频流传输和 4K UHD Blu-Ray 光盘播放,支持1300多款游戏的同时,还有200多款独占大作。不过在 Xbox One S 之上,还有一款定位旗舰的 Xbox One X 。不过查询之后就会发现,这次微软并没有提供 Xbox 平台的大作,相比之前索尼提供的《地平线·零之曙光》等游戏确实略显寒酸,但是有总比没有好不是?如果有计划购买游戏主机的朋友,届时不妨前往购买。

