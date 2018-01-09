今天，小米发布了小米盒子4 和小米盒子4c，随着智能电视越来越普及，电视盒子的市场其实也在逐渐萎缩，但是只要市场有需求，产品就得跟上！所以在小米盒子3上线近两年之后，我们终于迎来了小米盒子4和4c，目前这两款新品都已经在小米官网上架。





两款产品中 4c 定位更低，不过在三围尺寸、重量上，小米盒子 4、4c 没有任何区别，三围都是 95x95x16mm ，重量145g，不过小米盒子4为白色，但是小米盒子4c 为黑色。

配置方面，小米盒子4和4c 都搭载了了 Amlogic Cortex-A53 四核64位处理器，频率为1.5GHz， GPU 为5核心 Mali-450 ，频率750MHz，强悍的图像性能使其能够输出 4K(3840x2160) HDR 级别的影像，同时还支持60帧/秒的 2K 分辨率视频解码。支持 RM、RMVB、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、M2TS、MP4、3GP 和 MPEG 视频解码；MP3、APE、Flac、AAC 和 Ogg音频解码；JPG、BMP、GIF 和 PNG 图片浏览。至于区别在内存等方面，小米盒子4配备2GB RAM+8GB ROM 的存储组合，且支持低功耗蓝牙4.1和 DOLBY AUDIO 、DTS-HD 音频双解码；而 4c 为 1GB+8GB ，不支持蓝牙功能，而且音频解码方式只支持 DTS-HD 。接口方面，两个版本都支持一个 HDMI 接口、一个 USB 2.0 接口和一个 AV 接口。

特色功能方面，两款电视盒子都使用了和小米电视一样的 PathWall 人工智能语音系统，用户能够使用语音进行搜索、查询日立天气、控制电视频道和音量、片名点播等十多类语音交互。同时如果你家里使用的是小米生态链智能家电，还能够通过小米盒子的语音遥控器来控制这些家电。

小米盒子4、小米盒子4c现在已经开始预约，2月1日0点就将开售，售价分别为349元、249元。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。