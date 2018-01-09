虽然华为最受关注的一直都是手机业务，但实际上通信行业才是华为的支柱，毕竟根据此前公布的信息，华为2017年上半年企业和运营商业务营收接近1800亿元，而消费者业务（也就是手机等消费者市场的设备）营收为1054亿元。那么华为在通信行业的地位究竟有多高呢？今天的一则新闻显示，至少在主流的 4G LTE 市场，华为已经是无可争议的第一。





外媒 Axios 近日获取到了一份美国政府智囊团整理的 PPT 文稿，其中有一部分涉及到了5G 技术的发展，而在这一部分中，华为被他们视作最强大的对手。在一张PPT 中，展示了2010年到2016年的 4G LTE 领导力图标，可以看到华为以 29% 的全球市场份额成为 4G LTE 市场的头名。

从图中看来，诺基亚在收购了阿尔卡特朗讯之后，站稳了4G LTE 市场的第二，再往后是曾经的通信业王者爱立信，中兴、三星分列四五位。在所有上榜企业中，只有华为和中兴保持了6年的增长，其中华为在6年中份额上涨了21%，从第四上升到了第一。并且该文件中也强调，因为美国市场对中兴、华为通信设备的限制，其实这一数据是被“拖后腿”了，如果去掉美国市场来衡量，华为在全球的市场份额已经达到了40%，是诺基亚和爱立信之和的两倍！但我们也不能忘了，华为的通讯业务在2017年其实增速是放缓的，根据2017年上半年财报，华为的运营商和企业业务增长只有5.71%，与之对比，他们的消费者业务增长达到15%。后续华为或许要多花点心思在自己的“传统强项”上了。

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