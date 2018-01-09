本周早些时候曾有消息称，特斯拉 Model 3 的电池产量严重不足，甚至都开始人工组装了。虽然特斯拉官方在第一时间进行了辟谣，但还是有不少人持质疑态度。而今天的一则新闻更是让舆论彻底倒向了对特斯拉不利的一方——特斯拉电池技术高管欧内斯特·维拉努埃瓦(Ernest Villanueva)已经在去年离职！





消息来自外媒 CNBC，他们称维拉努埃瓦持有和特斯拉电动车电池的八项专利，2006年入职特斯拉的维拉努埃瓦是绝对的公司元老，要知道2006年连马斯克都只是公司的董事长，并不是 CEO。并且他协助设计了包括 Roadster、Model S、Model X 和 Model 3 在内的所有特斯拉车型的电池模块。但就是这么一个重要角色，却已经从特斯拉离职数月之久了。对于这一新闻，特斯拉官方不予置评，而维拉努埃瓦本人则尚未回复采访。但是这却让很多消费者对 Model 3 的量产开始不放心起来，之前特斯拉承诺2018年6月时，能够以每周5000辆的速度生产 Model 3 。有趣的是，即使今天传出电池技术高管离职，但特斯拉还是打算自己做锂电池了，智利产业发展机构执行副总裁 Eduardo Bitran 声称，特斯拉或许计划在智利建立一座工厂来生产电动车所需要的高质量锂。而在此前，特斯拉主要和索尼合作生产锂电池，而 Model 系列的锂电池的主要供应商是松下。

Bitran 表示，特斯拉计划在智利沙漠下提取制造锂电池所需的氢氧化锂原料，并且因为智利充沛的太阳能资源，有条件让特斯拉在智利境内完成电池阴极的制造。不过特斯拉有这一打算实属正常，因为其他汽车制造商近期都在整理原材料锂的供应链，打算在电动车领域一展拳脚，比如丰田就收购了阿根廷锂原料公司 Orocobre 15%的股份。作为电动车行业的领军者，特斯拉却没有一套属于自己的完整锂电池供应链。所以特斯拉这次和智利政府的合作，对于他们建造自己的新能源帝国确实是非常有必要，但是近期包括 Model 3 跳票、高管离职等消息，无疑给特斯拉的前路蒙上了一层阴影。

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