科技行业的投资、上市每天都有，现在大家都已经对各种资本操作习以为常了，但是今天有一则投资消息还是让不少人惊掉了下巴：腾讯、京东、苏宁和融创与万达商业签订了战略投资协议，引入了340亿人民币获得14%万达商业的股份。





为什么这则收购案很惊人呢？首先在规模上，万达集团将其称之为“全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一”。本来八竿子打不到一起的互联网和地产业走到一起就已经很不可思议了，而这个投资名单也是耐人寻味，腾讯和京东是一条船上的就不说了，京东和苏宁这对冤家竟然会一起投资？苏宁不是和阿里巴巴交叉持股吗，怎么会和腾讯混到一起？

其实进一步搞清楚这里面的关系之后就知道了，首先万达和京东、腾讯的合作不让人意外，京东方面就表示三方的合作是无界零售下“知人、知货和知场”的完美融合。并且此前腾讯和万达早已有过合作，2014年两家曾联合百度建立了万达电商，可惜最后失败了。而苏宁这次加入的原因同样是此前和万达的友好合作，2015年，万达和苏宁签署过连锁发展战略合作协议。最后融创就更不用说了，去年融创以632亿元的价格收购了万达的13个文旅项目和76家酒店，王健林和孙宏斌的友谊简直地久天长。所以比起其他媒体所说的互联网企业、实体企业站队这一说法，笔者自己更倾向于这是一次万达牵头、各家多赢的合作。万达自己希望去地产化的念头由来已久，而这次投资之后，万达商业也将更名为万达商管集团，计划在1到2年内消化掉房地产业务，今后专注于商业物业和商业运营。至于房地产业务，万达今年将会成立万达地产，万达广场等地产类重资产将由这一专门的地产公司管理。

至于其他几家公司，则是看中了万达对于万达商管的定位，既然未来万达相关商业、物业业务会由这一家公司负责，那么也就意味着互联网公司在新零售的线上、线下系统的搭建上会有一个天然的渠道。而不久前腾讯对将家乐福、永辉等零售巨头的投资也是一样的想法。

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