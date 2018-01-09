最近一则传言在欧美用户间广泛流传，不久前，一位安全研究员发现一加手机的剪切板（Clipboard app）包含识别特定内容的代码，用处是偷取用户数据。这一消息迅速在社交网络上炸开了锅，网友们纷纷质疑一加手机会搜集用户信息。对于这些质疑，一加也在第一时间进行了回复，他们表示这其实是个误会。





那为安全研究员发现的代码来自一个名为 identified 的文件夹，打开 txt 文件之后他发现了用户平时复制的文字信息，但一加方面表示该文件在氧 OS 系统中并不会运行，将这些内容上传到服务器更是无稽之谈，简单来说就是，这一文件中确实有用户的信息，但完全是基于本地的，不会上传。至于为什么会有这样一个文件夹，一加表示因为在中国，微信等应用会封堵其竞争对手相关的链接，比如淘宝的链接。而一加在氢 OS 中加入了这一文件，是为了阻止微信的这一功能，它会过滤掉不应该上传的数据，此文件夹中的本地数据将被跳过，而不会发送到任何服务器。

简单来说，一加的意思是这一功能是中国版氢 OS 特有的，国外用户发现这一文件夹是因为开发人员没有在国外去掉这一功能，但是在国外一加手机搭载的氧 OS 上，它并不会启用。并且实际上，一加并没有解释清楚这一功能是如何过滤数据的。值得一提的是，一加关于用户隐私泄露的事情已经不是第一次出现了，2017年外媒报道，确认一加系统遭到恶意脚本的攻击，4万个一加用户可能已经被黑客窃取了信用卡号码、到期日期和安全代码等敏感信息。而同期国内也有媒体报道，氧OS会搜集用户手机号码、解锁锁屏时间、打开应用时间等信息并且上传到服务器，当时一加表示这是为了更好地了解用户使用习惯，以提供更好的体验，这些数据也不会对第三方分享，是绝对安全的。

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