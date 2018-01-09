还记得去年 Google 收购 HTC 手机研发部门的新闻吗？小半年过去了，今天 Google 终于宣布这一收购案已经完全完成，不过还是要再强调一下，谷歌花费11亿美元收购的，并不是 HTC 的手机品牌，而是一个多达2000人的智能手机研发团队。





这一消息由谷歌硬件副总裁 Rick Osterloh 在其博客中宣布，他表示在 HTC 手机团队的帮助下，“未来几年将致力于为大家带来更优秀、更具创新的产品”。而在吸纳2000多名工程师之后，HTC 在台北的这一部门也成为了谷歌在亚太地区最大的工程中心。并且大家需要注意，HTC 仍然会继续推出自己品牌的手机，因为据传言，谷歌收购的团队其实之前本来就是负责 Pixel 手机研发的，而 HTC 自己还有其他研发团队。并且 HTC 旗下所有的制造厂、研发中心都得到了保留。正因如此，当时在交易爆出的时候大家都认为这11亿美元是谷歌给 HTC 的“续命钱”。而在收购完成之后，谷歌的下一代 Pixel 手机也马上浮出了水面，据悉，谷歌硬件部门职员透露，下一代 Pixel 手机将会站在 iPhone 的高度来进行研发，也就是说要拥有自主研发的 SoC。可别觉得谷歌在吹牛，其实 Pixel 2 就搭载了一款名为 Visual Core 的芯片，为8核心 IPU 设计，能够和 Cortex A53（CPU）、LPDDR4（内存）和 PCIe （闪存）等模块进行数据交换，主要负责一些拍照处理。并且在现在大热的人工智能领域，谷歌也早有 TPU 这样的成功案例。

所以如果谷歌真的推出了自主研发 SoC，不仅下代 Pixel 手机将受益，其他安卓厂商可能也会分一杯羹，因为谷歌一直都是这样一家喜欢“施舍”的公司。最后，Pixel 3手机计划在2018年秋季推出，不出意外将会预装 Android 9.0 系统。对于 Pixel 系列 Osterloh 是这么说的：“我们不希望让它成为一个小众产品，在五年内，Pixel 系列将会获得巨大的销售额。”

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