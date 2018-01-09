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2018-01
30
19:42
科技界的口水战不少，3Q 大战、京东和阿里、苹果和高通……虽然最近看起来一切风平浪静，但是吃瓜群众们请不要放下你们的瓜，今天又有新戏码了，今日头条和百度撕起来了！
并且今日头条为了证明自己的网站是正常的，还用第三方检测网站和百度自己的网站监测系统进行了测试，结果显示今日头条官网不存在不稳定的情况。
所以今日头条得出了百度造谣、恶意抹黑的结论。并且还嫌不过瘾，在公告中称近年来百度技术人员，特别是搜索和AI推荐技术人员流失严重，同时还提到过去江苏消费者保护协会对百度窃取用户隐私的诉讼，揭了百度的伤疤。
更有趣的是，今日头条还试着在百度上搜索“江苏省消协”，结果该协会官网也被标为“该页面因服务不稳定可能无法正常访问”，而在其他搜索引擎中都显示可以正常访问。
有人攻击百度当然不能视而不见，1月30日百度也发表公告，称百度的搜索结果和用户需求、相关性、时效性等一系列因素相关，而这篇今日头条负面新闻排在第一，和近期该公司被相关部门处罚、整改有关，因为用户会搜索相关热点新闻。并且该新闻后半句也能体现今日头条现在的困局：用户都在找其他替代品了！
并且百度还表示，其实搜索结果本来应该是下图这样的，是不是很认真，很有诚意？但今日头条却在自己的截图中通过下拉网页的方式隐去了这一部分，以此来抨击百度“不正当竞争”，但实际上百度并没有。
对于今日头条对百度技术人员流失的说法，百度也进行了反驳，表示不存在技术人员大规模离职的情况，且百度 App 的信息流业务其实在近期获得了飞速的发展，根本没有运营困难的情况。最后百度称，企业自身发展陷入僵局，不应该用公关战、诉讼战等方式扰乱舆论环境。
那么在百度和今日头条中间，你站哪一个呢？小编表示还是吃我的瓜吧！
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