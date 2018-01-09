不知道各位锋友有没有被父母霸占淘宝账号的体验？对于老一辈人来说，学习淘宝、支付宝等在线购物、移动支付确实是比较困难的，所以帮家里买东西成了我们这代人的必修课。其实对于这一情况，淘宝也是看在眼里急在心里，所以今天他们宣布，2月1日淘宝“亲情账号”将会全新上线，为家庭购物提供一种全新的交流方式。





来看看“亲情账号”的具体功能，首先在开通上，子女打开手机淘宝后，在“我的淘宝”界面选择“亲情账号”，就能够创建“父亲”或“母亲”的角色关系，然后就能够帮父母注册账号或者是绑定已有淘宝账号了。

在绑定完成之后，父母登录自己手机上的淘宝 App 时，界面就会切换成专属界面，子女头像会一直显示在界面上，父母在购物期间有任何不理解的地方都能够一键联系子女，聊天、电话、发送产品链接等功能都支持。但现在似乎不支持远程操作，小编觉得这个功能其实才是最实用的。并且淘宝也考虑到了支付过程，很多长辈不愿意接受支付宝等新事物就是因为怕自己被骗，而“亲情账号”支持“代我付”或“亲密付”，父母可以发起请求让子女代付订单，不需要绑定自己的银行卡，这下子也解决长辈担心的安全问题了。除了基础功能之外，淘宝为了推广这一服务还上线了不少福利，比如说在绑定账号之后，淘宝会针对用户使用习惯推送折扣商品、红包、满减券和淘气值翻倍等权益。对于这一新功能，淘宝互动业务负责人丁健称：“小时候爸妈手把手拉扯我们，长大以后，我们希望子女能帮爸妈淘点喜欢的。平等对待每一个消费者，关注到不同人群的不同需求，让更多人享受互联网红利，这是淘宝做亲情帐号的初心。”。不得不说这一功能的上线确实非常有用，子女不仅可以更多地帮助长辈，而且自己的淘宝账号也不会被爸妈看到了（给你一个会心的微笑）。但是阿里的目标显然不止帮助中老年人，据统计，全国60岁以上人口高达2.3亿，他们中有80%的人有手机，却有很大一部分没有淘宝账户。而在50岁这一区间，平均每人网购消费能力高达5000元每年，所以对于淘宝来说，挖掘中老年人的消费潜力也是做“亲情账号”的原因之一。

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