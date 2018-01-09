提起互联网征信系统，相信大家第一个想到的都是芝麻信用，这一系统为我们提供了不少便利，主要集中在需要押金的租赁行业。反观腾讯却一直以来都在互联网征信领域毫无动作，是他们不想做吗？当然不是，或许腾讯只是厚积薄发。今天腾讯信用终于在全国范围内进入公测阶段，和芝麻信用一样，腾讯信用用户也能享受诸多福利。



其实腾讯信用早已经在广州、深圳和江苏等地区开启了测试，但是这样的小范围测试影响力确实有限，相信腾讯信用在全国范围内公测后，相关福利和服务也会渐渐上线。而现在，大家在微信中搜索“腾讯信用”，通过实名认证之后就能查看自己的腾讯信用分了，小编分数才625，不知道大家都有多少分呢？





据悉，腾讯信用的评价维度基于履约、安全、财富、消费、社交五点，并且主要基于 QQ、微信等腾讯生态的使用情况进行评价，所以如果你平时不太爱用腾讯系服务，分数可能会偏低。分数方面，腾讯信用的范围为300分到850分，而芝麻信用为350分到950分。至于功能，腾讯信用的高分用户也能够享受和芝麻信用一样的各类福利，比如现阶段，微粒贷借钱、扫码乘车、分期还信用卡、超会专属福利、免押金租房、免押骑摩拜、免押金租车、手机延保和车贷服务等业务都已经向不同分数的用户开放。可能大家最关心的是摩拜免押金的服务，可惜现在该服务仅在广州地区开放，后续将会拓展到其他地区。

很显然，腾讯在征信体系的建设上非常保守，一开始仅仅开放了查询通道，并且只有QQ超级会员才能查询，后来又从广州开始，一步步拓展到深圳再到全国，花费了不少时间。并且腾讯信用的相关服务也是在这一过程中慢慢积累起来的，比如当时在深圳上线时，就推出了650分腾讯信用享受深圳住房租赁平台上租房免押金的福利。现在看来，腾讯要追赶芝麻信用依然任重道远，毕竟经过多年的积累，芝麻信用已经覆盖了大量生活场景，而这些场景的综合评判正是征信系统最需要的，而腾讯现在则比较匮乏。

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