威锋网1月31日消息，微信今天正式发布 v6.6.2 版本，此次更新最大的亮点在于加入了一键切换账号的功能，同时加入了自定义发现页面。







由于之前微信切换账号需要重新输入新账号的信息，此繁琐的操作造成 iOS 用户对于微信多开一直以来都具有强烈的需求，这也成就了市面上很多第三方微信多开软件，但毕竟存在巨大的安全隐患，所以一直都是微信重点打击的对象。







此次更新加入了一键切换账号的功能，速度明显比之前重新登录快上不少，实测整个切换流程大概在3-5秒左右。不过需要注意的是目前微信切换账号并不支持两个账号同时接受消息，只能接收当前登录账号的消息。同时最多只能在两个账号之间切换，不能新增第三个账号。







除了一键切换账号以外，微信此次更新还加入了发现页自定义的功能，今后你可以让「朋友圈」、「扫一扫」、「摇一摇」、「看一看」等功能选择性展现，当然你也可以将其全部屏蔽掉。







另外值得一提的是之前一直内测的微信「零钱通」也正式上线。关于什么是零钱通，你可以简单理解成支付宝的「余额宝」，但跟余额宝不同的是它有更多的理财选项可以选择。







最后，虽然此次微信新增的一键切换并不能替代微信多开，但如果微信能学习它的老大哥QQ加入账号关联系统，相互关联的账号之间能收到彼此的消息，这或许是个不错的解决方案。

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