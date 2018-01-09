富士旗下的无反相机阵营一直都有非常多的忠实用户，因为该品牌的相机在直出风格和相机外观设计上都有着浓浓的复古风，这显然很对文艺青年们的胃口。但是一直以来富士相机都有个大缺陷——贵！所以几年前富士推出了 X-A 系列入门级产品，而今天，这一系列增加了一位新朋友——X-A5。





外观方面，X-A5 应该继承了前作 X-A3 的塑料机身设计，但加上蒙皮之后依然有着比较好的视觉效果。结构方面，X-A5 配备了一块支持 180° 旋转的翻转触屏和麦克风插孔，这无疑将会为用户提供更多创作的可能性，特别是视频创作。

配置方面，X-A5 搭载 2420 万像素拜耳结构的APS-C画幅CMOS，并没有采用富士自家的 X-Trans CMOS，不知道富士引以为傲的直出效果会不会打折扣呢？X-A5支持相位自动对焦，号称对焦速度比 X-A3 提升了1.5倍，并且还优化了追焦性能。还支持 TTL 256 区测光，ISO 范围为200~12800，支持最高6张/秒连拍。

视屏拍摄方面，X-A5加入了 15fps 4K 视频拍摄功能，最高能够录制5分钟，对于记录生活和小短片来说已经够用。其他配置，X-A5 支持 Wi-Fi 、蓝牙等数据传输方式，滤镜中新增 Fog Remove、HDR Art 两个选项，电池续航有450张，还是不错的。





除了机身之外，今天富士还一起推出了 XC15-45 f/3.5-5.6 OIS PZ 变焦镜头，不仅支持防抖，15mm 在 APS-C 画幅下，等效于22.5mm的焦段，已经进入了超广角的范畴，喜欢风景的朋友可以重点考虑。并且该镜头重量仅为136g，便携优势明显。

价格方面，X-A5 套机售价 599.95 美元（约合人民币3783元），有粉色、棕色和黑色可选。 XC15-45 f/3.5-5.6 OIS PZ 镜头也可以单独购买，售价 299.95 美元（约合人民币1891元），有黑色和银色两个版本。机身和镜头都将在2月8日开售。







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