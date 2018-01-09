在经过投资 ofo 、收购破产的小蓝单车两件事之后，滴滴出行想做共享单车的想法已经是路人皆知。但是滴滴面前还有不少障碍，比如深圳等地的监管部门就表示在解决好小蓝单车的押金、维护等问题之前，滴滴不得以小蓝单车的名义来运行共享单车业务。那么既然小蓝也靠不住了，滴滴干脆在今天推出了自营单车品牌——青桔。





现在青桔单车已经在东莞、佛山两地上线运营，这两个地区的用户在更新应用之后，能够使用滴滴出行 App 来使用 ofo 单车和青桔单车。值得一提的是，在滴滴出行中进行芝麻信用认证之后，用户将能够免押金骑行青桔单车。

对于这一品牌的来历。滴滴官方称青桔作为滴滴出行的新成员，寓意着略显青涩又饱含希望的果实，所以我们能看到，青桔单车的颜色也采用了青色，整体风格则和 ofo 类似，偏向简约风格。

并且据国内媒体报道，滴滴其实仍在运营小蓝单车，他们将损坏的小蓝单车维修之后又投入到了街头上，同时对于完全损坏的单车，滴滴则使用青桔单车进行了置换。至于小蓝单车的用户，根据此前的安排，虽然滴滴不负责退还小蓝单车用户的押金，但是小蓝单车用户将获得为数不等的优惠券、抵价券。滴滴官方表示，滴滴已经在东莞、佛山建立了运营团队，未来将对单车加强维护，特别是对停放次序将进行重点维护，而这一切都将基于平台大数据对供需作出预测，然后合理安排车辆以提高利用率和工作效率，避免共享单车成为城市垃圾。不过之前 ofo 和摩拜也都是这么说的，看看滴滴的运营会不会比这两家更好吧！最后，对于青桔单车和摩拜、ofo 的竞争，其实现在是完全没有头绪的，因为青桔投放单车的牌照从何而来都是个大问题。并且现在的共享单车行业已经完全形成了 ofo、摩拜两家独大的局面，现在才入场的青桔能否依靠滴滴强大的财力扭转局势，还真得打一个问号。

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