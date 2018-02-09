华为 P20 已经曝光很多次了，各方消息都称该机将会是全球首款三摄像头手机。并且现在小米、三星等竞争对手都已经确定将会在 MWC 上发布年度旗舰（小米 MIX 2s 和三星 Galaxy S9/S9+），华为的 P20 当然也不会让用户们等太久，这不，今天有消息称，华为将会在3月27日发布 P20。





消息来自外媒 GSMArena ，他们表示华为将会在3月27日举办发布会，地点为法国巴黎。这意味着 P20 将不会在 MWC 上亮相，并且会比竞争对手至少晚一个月上市。根据此前传出的消息，小米 MIX 2s 和 三星 S9 都将在2月底发布，而三星 S9 甚至在3月中旬就将上市了。所以华为对于 P20 应该是有足够的信心的，不然不会让对手抢占先机。根据现在曝光的消息，华为 P20 将会有三个版本，分别为 P20、P20 Plus 和 P20 Lite。三款手机都将采用全面屏设计，其中 P20 和 P20 Plus 设计相同，都会用上 iPhone X 的刘海屏设计，拥有陶瓷黑和暮光色配色；而 P20 Lite 设计更为活泼，配色包括午夜黑，宝蓝色和樱花粉等年轻色系。

大家肯定更关注 P20的屏幕，据悉，P20/P20 Plus 都会采用18.7：9的屏幕，而P20 Lite则是19:9，三款机型分辨率都为 FHD+，也就是1080p，不过根据屏幕比例会有所不同，比如现在市面上就有2220×1080、2160×1080等好几种 FHD+ 分辨率。

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其他配置方面，麒麟970和6GB 起步的内存肯定是有着落了，至于那颗徕卡三摄像头，现在还没有可靠消息，但是据说像素会在4000万以上，并且会使用大量的人工智能技术，毕竟双摄就对算法要求很高了，三摄更是对软件有很大的挑战。更重要的是，P20还有有望搭载3D 人脸识别功能，因为有消息称供应商为华为生产的结构光组件已经出货。不过应该是用在后置摄像头上的，前置摄像头的结构光方案因为集成度过高，目前只有苹果能生产。至于价格，因为 Mate 10 的售价已然达到了3899元起售，预计 P20 系列绝对会来到4000元甚至是4500元档。

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