余额宝是个好东西，小编自己就习惯将钱都放在余额宝里吃点小利息，但是一年以来，余额宝不仅几次下调额度，现在每个个人账户持有限额已经只剩10万元，而且今天又有消息传出，余额宝将设置每日申购总量，并停止余额自动转入余额宝功能。





先来看看支付宝发布的《余额宝自动转入功能暂停公告》，自2018年2月1日起至3月15日，天弘基金管理有限公司设置每日申购总量，每天早上9点开始发售余额宝，一旦到达每日总量则会停止申购。意思就是用户如果想把钱转进余额宝，需要在早上9点“抢购”，不过支付宝并未说明每日总额究竟有多少。

除了设置每日申购限额之外，余额宝还将在此期间暂停自动转入功能，此前我们能够将支付宝设定为余额自动转入余额宝，而现在因为每日申购总数固定，所以就无法保证该功能了，用户需要在次日9点尝试手动转入。同时余额宝还强调，转出、消费、收益结算等并不会受影响。其实这已经不是余额宝第一次大规模缩紧规模了，2017年12月，支付宝就将余额宝的个人账户每日申购额度下降为2万元，而在5月和8月，余额宝的个人账户最高限额也从100万下调到25万再到10万元。对于这次再次调整额度，支付宝方面称是为了防止余额宝货币市场基金规模过快增长，降低总量有利于保持长期稳健运行。毕竟在2017第二季度，余额宝规模达到1.43万亿元，而全国货币基金规模也才5.36万亿元，这会导致银行组织资金成本激增，无法稳定经营。并且一旦出现过多大额赎回的交易，对余额宝自己也会造成极大冲击，所以缩小规模其实是各界共识。有趣的是，这次余额宝的限购是从2月1日到3月15日，不知道这一时间段结束之后，余额宝的限制是会放开还是继续缩紧呢？

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