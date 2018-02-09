1月31日晚间，网络上盛传视频弹幕网站Acfun（下称A站）出现了融资不畅的情况，不仅员工纷纷离职，而且还面临服务器关停的困难。曾经和 B 站齐名的弹幕网站，现在一家准备上市，而另一家却经常陷入“倒闭”传闻，那么究竟发生了什么事？我们一起来看看。





这则消息由腾讯旗下《一线》爆出，他们称 A 站目前拖欠了200名员工的11月、12月工资，还有10月的加班费，并且这段时间内的社保也是由员工自己缴纳。遇到这种情况当然已经有很多员工选择离职了，而现在他们正在集体讨薪，在职员工也多次像高层催薪，但对方表示“再等等”。并且因为大量老员工离职，现在 A 站的日常运营已经受到了影响，不仅出现人手不足的情况，连给服务器续费都很困难了，报道中称 A 站使用的是阿里云服务器，上笔合同持续到1月31日，如果不及时缴费 A 站有被关闭服务器的可能。不过现在笔者仍能够打开 A 站，这一说法有待确认。不得不说这一年以来 A 站真的是风雨飘摇，2017年6月 A 站因为缺少《信息网络传播视听节目许可证》被责成关闭旗下视听节目服务。而后来又遭遇多次服务器崩溃、神秘失联等事件，一直都让人为其捏一把汗，毕竟作为国内最早的弹幕视频网站，很多人对 A 站还是很有感情的。不过现在 A 站还有一个救命稻草，那就是阿里，据悉，阿里巴巴旗下的云峰基金一直计划投资 A 站，但是直到今天该融资依然没有确定。

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