2017年最火的游戏是什么？绝地求生，英雄联盟还是王者荣耀？相信大家对这个问题都有自己的看法。但是咱们处在现代社会，吸金能力或许能成为重要的衡量标准。今天数据机构 SuperData 公布了一份新的报告，总结了2017年游戏市场各大游戏的营收排行。





首先我们来看看 PC 付费游戏市场，这一榜单中《绝地求生》虽然仅仅上线8个月，却以7.14亿美元（约合44.8亿元人民币）的收入将第二名《守望先锋》（3.82亿美元）拉开了近一倍差距，排名第三的为《CS GO》，营收3.41亿美元。

而在免费游戏市场，吸金能力反而远胜收费游戏，排名第一的依然是大家熟悉的《英雄联盟》，该游戏在2017年狂揽21亿美元，之后的《地下城与勇士》和《穿越火线》也分别有16亿美元和14亿美元的收入。

桌面游戏总体成绩方面，《英雄联盟》毫无疑问夺得第一，而在收费游戏中排名第一的《绝地求生》只获得了第五名，排在前面的是英雄联盟、地下城与勇士、穿越火线和梦幻西游，相信大家也发现了，这些游戏无一例外在中国都非常火。

至于主机游戏市场就非常寒酸了，《GTA 5》依然排名第一，收入5.21亿美元，之后分别为《COD14》和《FIFA 17》分别为5.02亿美元和4.09亿美元。

最后在手游方面，《王者荣耀》作为 moba 手游的佼佼者，在2017年吸金19亿美元，之后的分别为梦幻西游、怪兽弹珠、皇室战争等游戏，并且手游榜排名前五的产品营收都超过了10亿美元，SuperData 表示2017年全球移动游戏收入高达592亿美元，营收能力远胜其他种类的游戏。





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