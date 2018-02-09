“守护姨夫的微笑”这个梗已经和“索尼大法好”一样，成为网络上科技爱好者们调侃索尼公司的两大流行语。但是马上我们就守护不到现任索尼 CEO 平井一夫的微笑了，今天索尼宣布，现任副社长兼 CFO 吉田宪一郎（Kenichiro Yoshida）将担任新的社长兼 CEO ，现社长兼 CEO 平井一夫则担任会长。





索尼在公告中称，这一变动将会在4月1日生效，除了 CEO 的变动之外，广藤弘树（Hiroki Totoki）也将代替吉田宪一郎，担任新的CFO（首席财务官）。现在人们最关心的是，吉田宪一郎能够像平井一夫那样掌控好索尼吗？毕竟自从平井一夫从2012年上任以来，虽然卖掉了 VAIO 等资产，对手机、电视等产业也进行了大调整，但成绩总归是好的。在今天最新公布的上季度财报中，索尼也取得了约32亿美元的利润，成为索尼有史以来最高的单季利润，甚至也远高于之前分析师预测的22亿美元。这其中 PlayStation 、索尼金融、传感器为首的半导体业务等部门成为了盈利主要力量，单季销售了900万台PS4主机，获得了7.79亿美元的营业利润，半导体部门利润同比上涨123%，来到了5.53亿美元。

所以外界也认为这是平井一夫将索尼完全拉出亏损泥潭、走向盈利正轨后退居幕后的“英雄主义做法”，毕竟往后平井一夫将成为索尼公司的董事长，只可惜不能够再深度参与公司的运行决策了。至于吉田宪一郎，虽然我们对其并不了解，但其实他和平井一夫一起被称作索尼近年来的关键人物，因为他主要负责的是之前最为危机的消费电子业务，可以说是索尼减少亏损的首功之一。业界分析师和投资者也都对其有着极高的评价，所以“姨夫”应该是能够安心退居幕后了。

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