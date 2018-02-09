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2018-02
02
17:13
今天市场调查公司 IDC 发布了2017年全年和第四季度手机行业出货量统计，可以看到2017年又是手机市场洗牌的一年。苹果在第四季度超越了三星成为世界第一大手机厂商，而小米则对 vivo 和 OPPO 发起了挑战。
总体来看，2017年第四季度全球智能手机出货量为4.035亿部，相较2016年第四季度下降了6.3%。但是在全球智能手机市场不景气的情况下，小米和苹果表现却非常优异，小米出货量同比上涨96.9%，从去年同期的1430万台上升到现在的2810万台，而苹果虽然总销量下降了1.3%，但却以7730万台的销量击败三星，成为当季智能手机行业龙头，而这一数字也和苹果今天财报中公布的数字相吻合。
但是最高兴的肯定还是小米公司，毕竟接近100%的增长实属不易，特别还在这一季度击败了老对手 OPPO 和 vivo，跻身世界前四大手机厂商。小米公司 CEO 雷军也特地发微博庆祝，并表示未来将会坚持做感动人心的好产品。不过这里还是想纠正一个错误，IDC 的数据其实是出货量，和销量并不能对等。
纵观2017年全年出货量，则更加接近2016年的排名，总出货量下降了0.1%，为12.724亿台，这样看来其实2017年全年手机行业下滑并不明显。其中三星依然以3.173亿台的出货量排名第一，后面5位分别为苹果（2.158亿台）、华为（1.531亿台）、OPPO （1.118亿台）和小米（9240万台）。只有小米以74.5%的出货量增长将 vivo 挤出了前五，其他排名则不变。
有趣的是排名前五的厂商全年出货量都是正增长，这意味着其他小品牌日子并不好过，总体来看，“Others”一栏的厂商出货量下降了11.7%。
现在看来，整个手机行业前6强基本稳定，苹果、三星和华为短期应该还是稳定的前三，但是2017年小米的增长其实更多要感谢印度手机市场的火热，2018年能否继续上升还尚且未知，并且 OPPO 和 vivo 在国内线下市场近乎饱和的情况下，近期也开始拓展东南亚、日本等海外市场，能否成功也说不准。
所以2018年，这个榜单中谁能成为剩下的两个，谁又会沦为 Others 还真不好说。
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