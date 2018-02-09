虽然近年来12306已经有了很多次升级，不仅服务器变稳定了，而且还上线了常旅客计划、车站外卖等实用功能。可12306还不打算停止他们进步的脚步，今天有媒体报道称，12306正在研究开放24小时全天售票的问题，并且此前已经有消息称，12306上线了慢速排队机制来打击黄牛。





先来看看今天的全天售票消息，报道来自中新网，一直以来12306都是每天早上6点到晚间23点开放售票，23点到次日6点为系统维护时间，暂停售票。现在12306技术部主任单杏花称，目前正在研究能否开通24小时售票。如果落实，应该会极大地方面旅客的购票，因为此前每天的维护时间，确实给很多想在线上购票、改签、退票的用户带来不少麻烦。其实现在来看，12306实现24小时售票最大的挑战还是服务器的承载能力，长时间运行会不会出现各种错误呢？比如余票显示错误、下单错误等等。但是考虑到2018年春运期间最高日售出1382.3万张，其中12306就贡献了82.8%，而这一过程中12306网站和 App 一直都稳定运行，想必平时开通24小时售票应该是有能力实现的。至于第二点“慢速排队机制”，已经被加入了12306服务中，今年不仅黄牛依然猖獗，而且智行、携程、去哪儿也加入了刷票大军。在现在的12306系统下，一旦用户有这种疑似使用机器或外挂的行为，就会被列入慢速排队队列，等其他按正常方式排队的用户买到火车票之后再来安排这部分用户的订单。今年也是慢速排队第一次在春运中使用，除了这一机制之外，铁路安全部门还组织展开了“猎鹰2018”战役，打击倒卖车票的行为。

不过即使如此，结果大家也都亲身体验到了，火车票还是抢不到。因为对于春运这样的“大型迁移”来说，问题的根本不是黄牛，而是运力不足。不过铁道部门也没必要为每年一个月的春运专门去修更多的铁路、增设更多列车，这样其他11个月都会出现运力闲置的情况。所以春节回家的各位，抢不到票也没必要怨天怨地，还是及时想好回家的办法吧。

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