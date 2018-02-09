近日有媒体报道，格力强迫供应商购买旗下格力手机，不然就不给结货款。当时看到这一新闻威锋网并没有第一时间报道，因为这种新闻非常容易出现反转。但是小编万万没想到的是，今天格力承认了这一事件，并表示：“这属于互利合作。”那么这件事情究竟是怎么回事呢？





消息一开始来自一位格力供应商，他表示格力明确要求他们采购格力手机，而采购数量根据供应商供货数量来确定。他表示作为乙方，供应商一般是不敢直接拒绝这种采购要求的，能做的也就是讨价还价，能少买一点是一点，不能因为这点小钱就丢掉大订单。据悉，此次格力向供应商提供的是格力手机2代，搭载骁龙820处理器，发布于2016年5月，目前定价3599元，在这次乙方的采购过程中，格力没有提供任何折扣，维持原价销售。去年曾有媒体报道格力电器内部要求员工必须使用格力手机，当时格力电器董事长董明珠还表示：“你是我的员工有什么理由不用我的手机，你对自己的产品都没有信心，凭什么让市场认可？”而这次又发生强迫客户采购手机的事情，这让网友们相当愤慨，纷纷指责格力不厚道。

所以今天格力电器市场部部长陈自立站出来澄清了，他表示采购手机一事确实存在，但这并不是强迫，而是互利合作行为。除了手机之外，格力也曾要求过供应链采购空调、冰箱等家电，目的自然是冲刺年度销售指标。并且还透露格力其实也会采购其客户的产品，所以才称之为“互利合作”。





欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。