自从LG V20开始，LG品牌的手机就基本上没有出现在中国市场过了，算一算也有一年半了。其实在业内传出V20不会有国行版本之后，就已经有不少业内人士猜测LG要退出中国手机市场，但是LG官方却一直没有证实过这一说法。而今天我们终于得到了官方的证实：LG手机业务确实已经退出中国市场。





消息来自一位LG北京办事处代表，他表示“LG智能手机业务退出中国了”。所以这么久以来，LG在国内的智能手机业务一直都是搁置的，即使这一年多以来，LG发布了G6、V30等新机，也完全没有国行的份。至于退出的原因，还是因为中国厂商表现实在太强势。据悉，现在LG智能手机销量虽然还位于世界前十，在行业整体下降的情况下，LG去年的总销量仅仅下降1%，有1390万部。但亏损却一年比一年多，在2017财年第四季度中，虽然LG集团营收健康，但移动部门亏损严重，高达1.9亿美元。所以未来的LG智能手机业务，或许只能够专注在中国手机厂商不太在意，或者是难以进入的市场，比如说香港、南美洲、韩国和美国等地区。而现在北美也确实是LG最大的市场，北美智能手机销量占到了LG总销量的45%，拉丁美洲则占到20%。不过试想一下，如果小米、华为等厂商搞定了渠道，进入了美国等市场，LG还能守住最后的一亩三分地么？

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