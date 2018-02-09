现在电竞行业越来越火，甚至有消息称电竞项目有望被引入奥运会。在这样一个“风口”下，越来越多的资本开始进入电竞市场，在最典型的英雄联盟 LPL 赛场上，就能看到京东、苏宁、华硕和 bilibili 等企业赞助的战队，甚至是周杰伦、王思聪等明星，也都拥有自己的战队，而今天，内地明星鹿晗也进军电竞，投资了一个名为 Lstars 的战队。





据悉，Lstars 战队的前身名为 armani 战队，本是无人知晓，但现在他们一夜成名了。这支战队属于现在火热的《绝地求生》项目，由一个 ID 为 tongk 的吃鸡主播所建立。后来该战队因为在熊猫直播上发迹，所以被熊猫TV armani（梁晓龙）所看中，并且在香蕉计划《绝地求生》国际邀请赛中获得第三名的好成绩。

而现在鹿晗出资成为了该战队的投资人，但是业内人士猜测，鹿晗应该不会直接参与战队的日常管理，仅仅会保持一个投资人和宣传人的角色。不过考虑到鹿晗自己也是一名“吃鸡”玩家，并且经常和陈赫等人组排，所以投资该战队应该也是出于自己的兴趣爱好，而不是仅仅是一个普通的投资。并且鹿晗也不是第一个拥有自己战队的明星，王思聪作为熊猫 TV 创始人和 IG 战队的老板，应该是电竞圈成绩最好的“娱乐明星”了。而酷爱《英雄联盟》的周杰伦也在去年宣布收购S2世界冠军台北暗杀星，改名J Team电竞俱乐部，除此之外，凌俊杰、萧敬腾、陈赫和 NBA 球星林书豪等人也都有自己的电竞战队。

不得不说，这些明星加入电竞圈，除了带来更多资本之外，还带来了无与伦比的曝光度。在他们的流量加持下，电竞或许能够更快地成为一种主流文化。

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