雷军作为小米科技等一系列品牌的创始人，在国内科技界的地位那是相当高，和马化腾、李彦宏等人一并成为政协委员、人大代表就是最好证明。同时在2017年他又获得了年度十大经济年度人物、国家质检总局指导评选的“年度质量人物”等奖项，而现在雷军的履历墙上又多了一个称号——中国质量协会副会长。





中国质量协会在官网公告中表示，雷军是现在中国供给侧改革和制造业转型升级的领军人物，多年来一直以“互联网思维”来带动中国制造业转型，同时以新零售、新国货等理念打造了一系列高品质产品。中国质量协会作为国内最权威、国际最具影响力的质量组织，在雷军加入后，有助于将质量管理的专业思路和互联网生态理念相结合，为质量管理、品牌建设提供更多思路。对于这次担任中国质量协会副会长，雷军称小米从创立之初就将质量工作放在第一，毕竟质量是企业长青的基本保证。而未来，小米也将继续“用望远镜看创新，用显微镜看品质，坚持和用户交朋友、坚持货真价实，做感动人心的产品”。

不过该新闻传出后也有网友表示担忧，难道小米今后既是参赛者，又是裁判了？大家大可不必担心，因为中国质量协会其实是非营利性、全国性科技社团组织，主要职责是传播先进的质量理念、方法和技术，组织质量推进活动、提供专业质量服务等工作，并不起到监管作用。所以雷军担任中国质量协会副会长，代表的是小米积累的质量管理经验将会帮助更多企业生产更优质的产品，不会意味着小米能在质量监管等方面拥有特权。

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