三星电子副会长李在镕因为被卷入此前震惊全韩国的受贿案，而被一审判决有期徒刑5年。虽然韩国检方要求法院对李在镕加刑到12年，但今天的二审结果却显示，李在镕被判处有期徒刑2年6个月，缓刑4年，并当庭释放。





李在镕被卷入受贿案，是因为他涉嫌行贿韩国前总统朴槿惠和其闺蜜崔顺实，以加强对三星集团的掌控，据悉行贿数额高达433亿韩元(折合人民币约2.49亿元)，除此之外还有贪污、向海外转移资产、隐瞒犯罪所得、作伪证等指控。所以对于此前一审5年有期徒刑的判决，检方和民间都表示太轻了。在今天的判决中，法庭认为李在镕并没有像前总统朴槿惠提出或隐晦地表达相关请求，而三星公司的领导权更替也并没有因为这些金钱交易而发生改变。不过法院在二审中也确定李在镕曾向崔顺实之女行贿，考虑到前文金钱交易数额巨大，依然被判处有期徒刑两年半。李在镕在去年2月17日被捕，到现在已经有足足353天，将近一年。所以这次当庭释放恢复自由身，李在镕也是相当轻松。据韩国媒体报道，走出法院时，李在镕不仅脚步轻盈，而且露出了压抑不住的笑容。

与之相对的，朴槿惠现在可笑不出来，日前她在监狱内度过了67岁生日，但韩国法院却给她下了多达21项罪名。单单是致国库损失这一项，就最高面临45年有期徒刑或无期徒刑。

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