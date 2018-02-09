每年春节都是支付宝和微信的红包大战，5亿红包、敬业福等关键词相信大家还记得。马上2018年春节也要来了，今年阿里和腾讯都有什么打算呢？今天淘宝先“出牌”了：淘宝和《春节联欢晚会》达成了独家合作！（其实在2016年，支付宝就已经和春晚合作过了，如下图所示。）





具体说来，淘宝将会承包春晚乃至整个春节期间的红包活动。整个抢红包活动会持续5天，从腊月二十六一直到大年三十，每天淘宝都会发放1亿元的现金红包，在大年三十当天、特别是《春节联欢晚会》时段内，将会有总价值超过6亿元的现金红包被发放，总额高达10亿元。活动期间，用户打开手机淘宝就能看到3个待开红包，分享给好友打开之后，邀请者和被邀请者都有机会获得现金红包，从玩法上看应该是和之前支付宝红包一样的。同时如果你没有开通“亲情账号”功能，那么赶快去开通吧！因为春节期间，我们获得红包后，绑定的家人也能够获得同样的奖励！

砸了10亿红包，淘宝当然也能获得自己想要的流量，今年整个《春节联欢晚会》将都会被淘宝植入信息，晚会上就会有4个和观众互动抢红包的环节，在手机上输入主持人给出指令后就能获得福袋，福袋中除了现金红包之外，还会有1远特购等优惠资格。

同时淘宝也宣布自己准备了一档《春晚》，号称首个实时互动节目，难道是网络直播春晚？不管怎么样，淘宝称该《春晚》将有最强明星阵容和神秘黑科技，或许能够为我们带来不一样的惊喜。

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