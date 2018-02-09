根据苹果1月发布的 iOS 系统版本分布图来看，因为今年 iOS 11 表现不佳，份额比 iOS 10 同期还要低10%，仅有65%。当时这则新闻发出来就有不少读者表示65%够高了，不信看看隔壁安卓，更惨！那么安卓阵营的份额究竟是个什么表现呢？今天谷歌发布了最新的安卓版本占比统计。





截止2018年2月6日，最新的 Android 8.0/8.1 系统的占比为1.1%，在发布接近一年之后终于突破了1%的大关。而 Android 7.0/7.1 系列的总占比也达到了28.5%，超过了 Android 6.0的 28.1%，成为了安卓阵营份额最高的系统版本，但要知道，Android 7.0 在2016年5月发布，到现在已经接近两年。

至于 Android 5.0/5.1，还有 Android 4.X 系列，现在也依然分别占据24.6%和17.4%的份额，而“远古时期”的 Android 2.3 版本，则还有0.3%的占比，即使谷歌早已经完全抛弃了这一系统的维护。所以即使谷歌在减少适配难度上做了不少工作，但不少厂商还是对升级系统不热衷，对非旗舰安卓手机来说，升级系统的最佳方式可能就是换一部手机吧！并且之前有媒体报道，谷歌有可能会在3月14日发布 Android 9.0 的首个开发者预览版，在5月举行的 2018 I/O 大会上发布 DP2 版本。至于新机搭载 Android 9.0，或许需要等到2018年年底了，因为只有在 Pixel 系列首发了新版本 Android 系统后，其他厂商才会慢慢跟上，按照惯例，Pixel 系列都会在10月发布。但是话说回来，如果你是购买的旗舰安卓手机，系统反倒会是一个不错的卖点，因为厂商总会第一时间升级新系统，比如我司就有一台三星 S8+ 升级了 Android 8.0 Beta 测试版，体验、稳定性和速度都有极大提升。与之相对的，现在 iOS 11 升级却越升越闹心，所以现在网上也出现了这样的段子，安卓用户：推新系统了，快升快升！苹果用户：开放降级了，快降快降！

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