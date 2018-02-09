上个月，三星发布了新一代旗舰芯片 Exynos 9810，打破了 Exynos 和骁龙每年开开心心挤牙膏的规律，单核和多核性能分别暴涨100%和40%，如果数据属实，那么 Exynos 9810 的性能将比肩苹果 A11。但当时 Exynos 9810 的公布的规格并不完整，所以不少人还是有一些疑惑的，比如 Exynos 9810 支持全网通吗？答案是支持！





今天三星 Exynos 官方放出了一些 Exynos 9810 的相关规格，其中两个功能最受关注，3D 人脸识别和全网通！Exynos 系列不支持全网通一直都是个大问题，所以三星在中国、美国这种有 CDMA 网络的国家都是使用的骁龙处理器。但是2017年三星成功研发出了支持 CDMA 的全网通外挂基带，在此前已经用在了 Exynos 7872 上，这一次在 Exynos 9810 上也没有缺席。根据官方信息，Exynos 9810 将支持 Cat-18 的上传和下载速度，也就是 1.2Gbps 和 200Mbps。

首发 Exynos 9810 的三星 S9 和前作 S8一样，将同时支持后置指纹、虹膜识别和面部识别。但是 S8 采用的是平面的面部识别，容易破解，而 Exynos 9810 将能够支持3D 人脸识别，安全性将大大提升。并且三星在 S9 发布之前放出这一消息，或许就是在暗示 S9 将会搭载 3D 人脸识别，据说 S9 的人脸识别和虹膜识别模块都集成在了一个摄像头上，不知道将如何实现 3D 人脸识别呢？其他配置方面，Exynos 9810 采用4颗大核心（定制猫鼬 M3 架构）和4颗小核心（A55架构），频率分别为 2.9GHz 和 1.9GHz ，工艺为 10nm LPP FinFET 。同时还有 Mali G72 MP18 的 GPU，性能十分强悍。图像显示性能方面，支持 120fps 录制 4K UHD 视频、10位 HEVC 和 VP9 编解码器。

根据此前三星公布的信息，S9系列将会在本月25日发布，曝光图如下，届时 Exynos 9810 和全新的三星定制 AI 系统也会一同亮相。





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