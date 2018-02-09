智米公司是小米生态链企业中重要的一环，为米家品牌提供了空气净化器、PM2.5 检测仪等爆款，而且自己品牌旗下也有风扇、加湿器、智能马桶盖甚至是空调等产品。今天，智米召开了新品发布会，一口气为我们带来了三款新品：车载逆变器、纯净型加湿器和智米电暖器。





我们一个个来看，首先是车载逆变器，可能不开车的朋友不是很了解，其实这是一个让我们在汽车上也能使用标准 220V 插座的产品。接在汽车点烟器接口上后，能将车载 12V 直流电转为 220V 交流电。据介绍，智米车载逆变器能够输出稳定的 100W 电力，电能转换效率高达85%，不仅笔记本、手机电源适配器毫无压力，甚至可以在车上放一个小冰箱。

接口方面，智米车载逆变器采用五孔国标插座，同时还提供了 USB 接口，支持 QC3.0\QC2.0 快充，能够自动识别设备并转换充电模式，接口插拔寿命高达10000次。同时大家也不必担心逆变器会损伤汽车，该产品内置了温度智能探测功能，还有欠压保护、短路保护、过流保护等6大防护措施，能在 -10℃ 到 50℃ 之间正常使用。

第二个来看看加湿器，其实智米此前就已经发布过一款加湿器，新款纯净型加湿器采用蒸发原理，加湿效率高达 240ml/h ，并且36片蒸发叶片阵列采用的蒸发式原理能够有效降低水雾中的杂质，不会像超声波加湿器那样出现雾气、打湿桌面或杂质残留等情况。

同时智米纯净型加湿器使用了出风口注水设计，用户能够直接从出风口倒水，水箱最大容量高达4升。至于大家关心的噪音和耗电，智米纯净型加湿器噪音最低仅为 34.3dB ，功耗8W，基本上不会带来任何负担。除此之外，米家 App 当然也是支持的，用户能够及时了解室内湿度和剩余水量。

最后是智米电暖器，虽然现在冬天都快过完了，但是咱们可以为明年做打算嘛！这款电热器采用对流式设计，能够避免热量盲目扩散，垂直向上的风道能使室内产生对流，达到均匀升温的效果。之谜电暖气有 1000W 和 2000W 两个档位，机身温度超过85℃会自动关机，倾斜保护开关等配置当然也不会缺少。整机厚度仅为200mm，高度455mm。

售价方面，智米车载逆变器定价299元，纯净型加湿器定价499元，电暖气定价269元，逆变器和电暖气将分别在2月9日、2月7日上午十点在米家有品平台开售，至于加湿器，现在还未公布开售时间。

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