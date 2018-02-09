今天各大财经媒体都炸了，因为不管是国内还是欧美，全球的股票市场都一泻千里，美国标普500指数重挫4.1%、道琼斯工业平均指数下跌4.6%，打破了6年来美国股市的最大跌幅。那么为什么咱们一个科技媒体要报道股市新闻呢？因为最近，下跌也同样是科技界的关键词。





咱们先来看看之前的“大热选手”，前段时间购买腾讯、苹果股票和比特币朋友应该不少吧？希望现在你们还没上天台。腾讯虽然属于港股，但却在今天大跌超过5%，一瞬间蒸发了2000亿港元的市值，美股的阿里和百度也分别下跌3.19%和3.23%。

至于苹果就更惨了，股价今天下跌了2.5%，加上上周公布财报后连续几天的下滑（最高单日下跌4.3%），苹果公司市值在5天时间内跌了将近13%，市值也从9000多亿美元的高点跌倒了现在不足8000亿美元（7961亿美元），万亿市值的梦想又再一次破灭。

比特币就更不用说了，12月17日，比特币的价格曾经接近2万美元一枚，但是今天，比特币价格再次下跌18%，最低不到6500美元，相比较历史高点下跌了超过60%。总的来看，上周比特币下跌超过30%，1月份单月总跌幅高达46%，二者都创造了2014年以来的最大跌幅。

最可怕的是，这场席卷全球的“下跌”似乎有可能持续下去，因为不少观点都表示，10年一轮回的全球经济下行基本无法避免，而上次正好是2008年。不过美国白宫发言人今天表示，美国经济基本面极为强劲，这不过是一次普通的震荡。不过上面这些股票、虚拟币持有者如果知道这个世界上有保千里和乐视这两个股票的话，相信都会马上从天台上下来的。因为截止至今天，乐视股价已经连续10天跌停，今天股价5.36元，相比复牌时15.33元的股价，已经下跌了65%。并且之前业内人士都预测，乐视股价至少会有连续13个跌停。

另一个更惨，ST 保千里已经连续28个跌停板，刷新了 A 股历史上最长连续跌停记录。而原因比乐视更过分，造假借壳上市等一系列违规操作引发多米诺效应，市值从2015年高峰期从729.3亿元跌至现在的66.55亿元，市值缩水90.5%。投资需谨慎啊！

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