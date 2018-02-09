2月6日，谷歌联合 WPP 和凯度华通明略发布了中国公司出海排行榜，看到这个排行榜你会想到谁，华为还是阿里巴巴？事实上排名第一的是联想公司，并且小米排名第四也让人十分意外。









排行榜中，联想、华为、阿里巴巴和小米分列前四，“品牌力得分”分别为1697、1530、1101和757，可以看出联想和华为远胜其他对手，阿里巴巴在中间独一档，而小米却无法和其他对手拉开差距，因为排名第五和第六的中国国航和 elex 得分也都超过了700。其他品牌的排名见下图，可以看出我们平时熟悉的 OPPO、vivo、中兴、格力、京东、美的等品牌都表现不佳。

据介绍，这次评选中使用的模型通过将凯度华通明略 MDS 消费者态度模型与 Google 搜索指数结合，通过品类标准化来判断最终的品牌力。同时这一榜单也覆盖了硬件、互联网、航空公司、金融、汽车和游戏等一系列公司，较为全面。在所有品类中，消费电子显然最为强势，50强中有10强来自消费电子类，占总体品牌力的34%，如果在加上移动游戏和电子商务，那么将占据61%的品牌力，三个品类就远胜其他7个品类的总和了。如此看来，国内和科技相关的产业在世界范围内有着最强大的影响力。

而在其他数据方面，也有一些非常有趣的点，比如全世界范围内英国对中国品牌最容易接受；而在 Google 搜索指数中，中国品牌和世界品牌的搜索量差距一年中缩小了29%，同时数字媒体对中国品牌的推广最为重要，占到了43%的比重。但是报告中也强调，现在中国品牌在海外的知名度依然不足，毕竟线下市场才是国外主要的推广渠道，同时海外用户对于国产品牌的信任感依然有限，所以在提供优质产品的同时，中国品牌也需要加大宣传力度，扭转海外用户的固有印象。

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