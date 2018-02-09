虽然最近科技圈内都在议论乐视和保千里连续跌停的“壮举”，但有一家品牌被大家忽视了，那就是爆出欠款问题的金立。之前金立集团董事长刘立荣所持有的41.4%公司股权被法院冻结，金立表示将积极配合司法工作，尽快解决此事。但似乎他们的努力没啥效果，今天供应商欧菲科技表示，金立已经拖欠账款长达两月，数额高达6.26亿元。





这个事情就很有趣了，因为在这件事情最初发生时，欧菲科技（下文简称欧菲光）其实是站在金立这一方的。当时网上有人曝光刘立荣在澳门赌博欠债，导致金立无法付清欧菲光等供应商的账款。这个消息使欧菲光的股价在几天之内疯狂下跌，甚至吓得欧菲光等供应商高管纷纷前往金立公司和刘立荣等高管合影以示合作愉快。

但事实证明金立的资金问题确实存在，上个月刘立荣的股权被冻结后，他承认金立公司近年来花销太大，存在100亿元左右的资金缺口。而现在，之前力挺金立的欧菲光也坚持不下去了，在今天发布的声明中，欧菲光表示公司对金立的应收账款多达62,601.76万元，而这笔钱已经逾期两个月以上。所以欧菲光从去年11月以来已经停止对金立公司发货，并且申请查封金立微众银行股权、南粤银行和刘立荣持有的金立股权，首封金立公司商标30余项、轮候查封金立分产房和工业园土地，最后还查封刘立荣名下数家公司的股权和房产等。同时欧菲光还强调金立事件对公司的影响有限，因为今年双摄模组出货量提升，欧菲光的第一季度业务淡季不淡（第一季度为智能手机行业淡季），一切正常。从现在的状况来看，欧菲光似乎已经和金立反水，从此前积极澄清到现在的撇清关系。并且国内供应链大厂和金立反水的似乎不止欧菲光，日前有消息称显示面板大厂深天马表示存在约1.76亿元的坏账，因为个别客户没有及时付款，当时有人猜测“个别客户”其实是金立。现在看来，金立似乎陷入了和此前乐视一样的状况，供应商纷纷讨债，但自己却资金链紧张。2017年，金立手机国内销量1494万部，国内排名第七。

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