锤子手机搭载的 Smartisan OS 提供了一个非常贴心的功能——One Step，后来小米 MIUI 9 也上线了一个名为“传送门”的功能，作用也和 One Step 类似。因为这类查询、分享功能更常用在微信上，所以当初发布时，小米和锤子也都以微信作为讲解载体和宣传重点，可没想到的是，微信在最新版本 App 中将这两个功能封掉了！





在微信发布最新的6.6.2版本之后，不少小米手机用户就表示“传送门”功能失效了。今天 MIUI 9 开发组对此进行了解释，表示微信在新版本应用中对聊天会话页面进行了重新定制，所以手机操作系统无法在微信中获取任何内容来进行分析，“传送门”自然也就失效了。同时他们强调“传送门”功能非常注重用户隐私， MIUI 团队也在努力沟通、试图解决该问题。不过考虑到微信此次更新很有可能就是冲着这些功能来的，小米解决问题的可能性并不大，因为有锤子手机用户表示，Smartisan OS 中的“One Step”功能也在新版微信中失效了。

可能很多读者并不清楚这两个功能的作用，在 One Step 中，用户可以通过长按、拖动的文字和图片的方式进行一站式搜索、分享等操作，效率非常之高。而在“传送门”中，用户长按文字会自动呈现相关搜索结果，甚至能够在微信中显示淘宝的搜索预览，所以“传送门”在发布之初被奉为神器，因为微信团队早已经在应用内封禁掉了所有淘宝链接。对于此次微信的动作，很多用户表示应该是处于隐私安全考虑，毕竟这些手机操作系统截取的是微信中的聊天文字。不过 MIUI 9开发团队也在声明中表示，在“传送门”功能的解释中提供了清晰而详细的使用协议和隐私说明，同时也对敏感数据进行了脱敏处理等等。

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