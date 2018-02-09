北京时间 2018 年 2 月 7 日凌晨 03：30 ，美国 SpaceX 公司成功发射了“重型猎鹰”火箭，并成功回收两枚一级助推火箭。这是人类历史上第一个由民营公司设计和制造的大型运载火箭，所以今天 CNN、大西洋月刊、路透社纷纷发文，详细解释了这次发射对于人类航天事业的重要意义。





首先我们来看看“重型猎鹰”火箭做到了哪些事情，首先，火箭的顶部载有一辆特斯拉跑车，SpaceX 创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）分别在汽车中控屏幕和电路板上写下了“Don't Panic（不要恐慌）” 和“Made on Earth by humans（由地球上的人类制造）”的字样。这辆跑车现在已经再次启动引擎飞向火星，马斯克表示它会在地球和火星之间的太空中滑行数亿年，但击中火星的可能性非常小。

而除了这辆跑车之外，今天刷爆全网的还有一段助推火箭顺利降落的视频，网友们纷纷感慨未来已来。不过这次发射、降落也不是100%完美的，因为重型猎鹰其实有三段火箭，其中主火箭的助推器仅有一个成功启动，最后以300英里每小时的速度坠入了大西洋。

而这一切看似“儿戏”的太空活动却代表着一个极为重要的事实：人类已经不用举国体制就能够深入太空了，而未来私人太空探索将真正成为现实。并且考虑到 SpaceX 的火箭能够回收，未来人类探索太空的成本将进一步降低。实际上马斯克早已宣布有富豪预定了乘坐重型猎鹰的环月旅行，当时他承诺2018年会实现这一设想，不知道现在时间表有没有改动呢？猎鹰系列从2008年9月第一次成功发射到现在，无数次在发射台上爆炸，又无数次砸在大西洋的海面上，所以即使是马斯克本人，也难以相信这一事实：“我还在试图消化这个成果，真像做梦一样。”

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