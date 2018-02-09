昨天，埃隆·马斯克创立的 SpaceX 成功发射了“重型猎鹰”运载火箭，吸引了全世界的关注。今天这位“硅谷钢铁侠”旗下的另一家公司特斯拉也发布了2017财年的财报，他们的表现如何呢？一起来看看。





今天凌晨，特斯拉公布了2017财年第四财季和全年的财报，可以看到第四季度总营收为32.88亿美元，较上财年同期增长了44%。全年营收为118亿美元，同比增长55%。但是归属于股东的净亏损为6.75亿美元，相比上财年同期的1.21亿美元上涨了不少，但是因为超过了分析师的预期，所以该公司股价还是上涨了3%。而大家最关心的当然还是特斯拉的生产工作，财报中显示，2017年第四财季特斯拉生产成本达到21.9亿美元，在17年第一财季，这个数字仅为16.6亿美元。如此烧钱当然是因为生产了更多电动车，据悉，特斯拉在第四季度交付了1542辆 Model 3 ，还有28425辆 Model S 和 Model X ，这些数字都创下了记录，同比增长高达28%。不过即使如此，Model 3 的产能距离现在的40万台的预定量依然有很大的差距，此前马斯克承诺的每周2500台产能依然有很大的差距。不过特斯拉在财报中依然重申，2018年第一季度末，他们能实现这一产能，而在第二季度末，Model 3 的产能将会达到每周5000辆。

总而言之，2017财年的良好表现让特斯拉信心十足，特别是昨天大出风头的马斯克更是觉得自己无所不能：“如果我们能将一辆 Roadster 跑车送往小行星带，那么我们也能够解决 Model 3 的生产问题。”

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。