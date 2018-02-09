几天前，有媒体曝光了诺基亚旗下首款“全面屏”手机 Nokia 7 Plus，那么该机将会在什么时候发布，又会不会在国内上市呢？今天又有网友透露了更多相关消息。





首先我们还是来看看曝光的渲染图， Nokia 7 Plus 采用了现在流行的18：9（待定）的全面屏设计，虽然可以看到“下巴”和“额头”的大小控制得非常好。同时背部也采用了玻璃背板设计、后置指纹识别和流行的双摄像头和双色温闪光灯，从外观配置上看，这部手机定位应该不低。

根据 GeekBench 跑分库的信息， Nokia 7 Plus 将采用骁龙660处理器、4GB RAM+64GB ROM 的存储组合，支持 MicroSD 卡扩展，内置 3000mAh 电池。同时后置双摄和 Nokia 7 一样，配备卡尔蔡司认证的1200万像素+1300万像素的双摄像头，支持两倍变焦和 f/2.0 大光圈，同时新增的 Tetracell 技术加强了低光拍摄实力。





根据今天最新的信息， Nokia 7 Plus 将会在本月月底的 MWC 2018 上发布，售价410欧元（约合人民币3172元），3月上市。因为同时还有一张疑似 Nokia 7 Plus 的中文海报曝光，所以该机在中国上市也成为了一个大概率事件。最后，HMD 最近还注册了 Nokia 8 Sirocco 的产品商标，不知道是不是为其他新机准备的。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。