不久前，市场调查公司 IDC 发布了2017年第四季度手机厂商出货量统计，其中小米以同比96.9%的增长速度排在了第四，仅次于苹果、三星和华为，打败了此前排名在自己前面的 OPPO 和 vivo。那么2018年，小米还能再进一步吗？Digitimes 觉得可以。





虽然小米在去年第四季度排名第四，苹果也在这一榜单中排名第一，可这仅仅是单季排名，并不能代表着坐稳了位置。但 Digitimes 对于小米显然很有信心，他们认为2018年第一季度，华为虽然还会稳坐中国最大智能手机厂商的位置，但 OPPO 极有可能会被小米反超。

因为小米公司在打好印度等市场的基础之后，在俄罗斯、东欧等国的扩张十分迅速。而这些都要感谢高通为小米提供的帮助，毕竟对于国产手机来说，出海时最大的挑战就是专利问题了，而高通能够为小米提供不少帮助，而小米此前和诺基亚集团签署的专利授权协议也让他们受益匪浅。在没有后顾之忧的情况下，小米的低价策略显然是走到哪里火到哪里。至于排名在小米之后的，分别是 OPPO、vivo 和联想，联想排名第五可能让很多人震惊，但考虑到联想集团旗下拥有摩托罗拉品牌，在美国、欧洲等市场实力依然强劲，确实值得一个第五的位置。根据此前 IDC 的数据，OPPO 在2017年比小米多卖了2000万台手机，并且这一优势在国内更大，如果仅算国内销量，小米5510万台的销量排名第四，第三的 vivo 高达6860万台，更别说8050万台的 OPPO 和9090万台的华为了。所以在2018年，小米想全面超越 OPPO 也着实不是一件简单的事。

最后大家可别忘了，雷军可是在小米年会定下了目标：10个季度内打败华为，重返国内第一。

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