微软今天在官方网站上宣布了 Build 2018 开发者大会的时间和地点，今年的大会将在美国时间5月7日到9日在美国西雅图举办，主题为“Imagine Create Code”。本来对于开发者们来说是一件大事情，可现在美国的码农们都愁得不行，因为微软和谷歌的开发者大会撞车了！





其实各大知名科技厂商都会举办自己的开发者大会，包括国内的百度、阿里等企业，但是世界范围内，最知名的还是苹果的 WWDC、谷歌的 I/O 和微软的 Build。本来一开始这些大会都是只针对开发者的盛会，但随着会上讨论的内容越来越重要，不少普通网友也开始关注起开发者大会来，而这又反过来促进了这些企业对开发者大会的重视。所以我们能看到，近年来苹果在 WWDC 上也不止发布 iOS 和 macsOS 的新系统和 ARkit 等技术了，WWDC 2017 上我们就见证了 新 iPad Pro、iMac Pro 和 HomePod 等产品的发布。微软也同样如此，不知道今年 Build 2018 上，除了 Win 10新特性之外，微软还会为我们带来哪些惊喜呢？至于和谷歌的撞车就更有趣了，今年的 I/O 大会于5月8日到5月10日举行，位置在加利福尼亚的山景城，山景城距离西雅图足足有 1300 多公里，注定开发者们无法两边都顾及到了，如果是你，你会选择参加哪一家的开发者大会呢？

如果你是一个微软粉丝，那么请一定选择 build 大会，别看微软给今年的大会设下了2495美元（约合人民币15782元）的天价门票，但是根据此前的经验，微软的开发者大会都会送上一大堆礼品，绝对能够值回票价。举个例子，Build 2014 上，参会人员就获得了一台 XboxOne、500美元礼品卡和从微软商城中选择一款设备（有限制）的权利。

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