MWC 2018马上就要来了，据现在掌握的消息，三星 S9 系列会是 MWC 上最耀眼的新品手机，但是第一次参加 MWC 大会的小米似乎也不愿落后，现在很多消息都表明，小米 MIX 2S 有可能会在 MWC 上发布，小米 7 也不是不可能同时登场，而近日，我们获得了两部手机的曝光信息。



首先来看看小米 MIX 2S，今天网上曝光了该机的渲染图和部分配置，其中外观设计最引人注目，因为它采用了和 iPhone X 一样的四面无边框设计，并且“刘海”也不见了，只剩右上角一小撮空间留给了前置摄像头，屏占比高达95%。毫无疑问，如果小米 MIX 2S 真长这样，将会是最接近真正全面屏的手机，而且状态栏的视觉效果和实用性会好很多。





至于背面，小米 MIX 2S 采用了双摄设计，闪光灯位于两颗摄像头中间，机身依然采用了全陶瓷材质。其实去年就已经有过类似的效果图出现过（如下图），对于这一设计，疑问主要集中在两点，一个是正面的距离、光线传感器放在哪，其实之前已经有将传感器放在边框上、屏幕下的技术，所以这一问题应该能够解决。那么指纹识别呢？该图中并没有显示指纹识别，难道是屏下指纹技术？总的来说，小编自己对图片的真实性打一个问号。

至于配置，根据图片中的标注，小米 MIX 2S 将会搭载骁龙845处理器、8GB 内存、最高256GB 的存储空间、5.99英寸屏幕和四轴防抖双摄，这些配置倒是都很靠谱，因为根据另一则曝光信息，小米7的配置就是这个规格。这个周末网络上出现了疑似小米7工程机的系统截图，可以看到该机运行的是 MIUI 8.1.30X 内测系统。处理器为骁龙845，5.6英寸屏幕分辨率高达2080*2160，内存也高达8GB，后置摄像头为两颗1600万像素传感器组成的双摄。最让人吃惊的是，该机搭载了4480mAh 电池，如果属实，小米7将会是可怕的续航怪兽。

不知道大家对于小米7和小米 MIX 2S 的曝光有什么想法呢？就小编自己来看，两部手机配置表可信度较高，但小米 MIX 2S 渲染图有点扯。并且因为小米获得的骁龙845货源有限，所以 MWC 上我们应该只会见到其中一部，小米 MIX 2S 的可能性更高一些，至于另一部，应该会在5月或6月发布。

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