吃鸡游戏《绝地求生》在去年狠狠地火了一把，并且最近一段时间，随着腾讯连续推出两款官方吃鸡手游，人们又开始关注起这类游戏来，而这其中，自然也包括不少家长和教育专家。他们发现《绝地求生》竟然可以轻易登录境外服务器，这对青少年的游戏环境显然有负面影响。





报道来自《人民网》，报道中称，《绝地求生》作为一款2017年3月上线的游戏，截止2018年1月全球销量超过3000万份，为历史上销量最高的 PC 游戏，而中国玩家正是这一游戏的主要参与者，比例高达64%。但是不少家长却在寒假期间发现，“防沉迷系统”对自家孩子失效了，因为用户在《绝地求生》游戏中能够轻易登录国外服务器，而国外服务器并没有防沉迷功能。对于这类问题，北京几位教师接受采访时都表示：“寒假期间家长群都在讨论《绝地求生》，过去游戏都受到防沉迷系统的约束，而现在这个游戏却不在防沉迷系统里，家长上班时孩子可以一直玩。”而除了防沉迷的问题，青少年在境外服务器也很容易接触到大量不良信息。一位姓张的家长就表示，他不反对孩子玩游戏，但是在《绝地求生》中，孩子却接收到了不好的影响，比如游戏里不存在公平竞争，想赢就要买外挂，这对孩子的影响是非常负面的，并且语音系统中也充满了各种污言秽语。专家则表示，海外游戏中国本地化势在必行，游戏开发商需要为广大用户提供更加健康、积极的精神文化产品。

现在国内的防沉迷系统中，普遍都对用户的游戏时间进行了限制，比如腾讯游戏防沉迷系统就禁止12周岁以下的用户在晚上9点到第二天8点之间上线，全天登录游戏时间也不超过1小时，同时家长也能够轻易查看到孩子的游戏时间、消费信息。其实在腾讯买下《绝地求生》游戏的国内运营权之后，一直都在努力推进国服的推出，但一直都没什么进展。不过如果想解决以上问题，上线国服基本上是最好的途径，因为不仅防沉迷系统可以跟上，腾讯公司打击外挂的力度也是非常大的，应该能够提供一个更好的游戏环境。

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