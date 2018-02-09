今天，不少媒体爆出了富士康集团此前向中国证监会提交的招股书明书，这说明富士康即将在国内上市了。那么问题来了，富士康为什么会选择在 A 股上市呢，鸿海集团不是在台湾股市上市了吗？IPO 之后富士康的股票值得买吗？这些问题我们来一一解答。





首先，我们需要搞清楚富士康科技集团和富士康工业互联网股份有限公司的区别，富士康科技集团其实就可以看作鸿海科技集团，两个名字不过是在台湾和中国大陆的不同叫法罢了。但是这一次提交招股书的却是富士康工业互联网股份有限公司，该公司的大股东为中坚公司，而中坚是鸿海集团100%控股的子公司。

所以我们要明白，此富士康非彼富士康，要知道富士康科技集团（鸿海集团）手里可是还有夏普等品牌的呢，体量相当之大，在《财富》排行榜中位列中国科技企业第一，每年营收超千亿美元。而这次上市的，其实可以视作是富士康科技集团在大陆的业务，包括了通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。而现在要上市的富士康工业互联网股份有限公司（以下简称为富士康股份）其实也不简单，毕竟富士康代工业务其实是相当庞大的，根据招股书信息，富士康股份在2017年的营收高达3545.44亿元，在 A 股市场排名13，净利润162.20亿元，在 A 股市场排名30，超过了99%的对手，员工接近27万人，在 A 股上市公司中排名前十。

所以富士康股份一旦上市，将会是最被看好的股票之一，现在已经有不少机构给出了市值预测，大概都在5000亿元到6000亿元人民币之间，不管是多少，富士康股份都将成为 A 股市场市值最高的民营企业。但是现在不少人对富士康股份能否通过审核表示怀疑，因为富士康工业互联网股份有限公司的前身为福匠科技，成立于2015年3月6日，到现在为止还没有满3年，更别说连续3年盈利了。同时招股书中也没有列出前五大客户、前五大供应商，这些放在普通公司身上都是会被秒拒的。同时对于“富士康工业互联网股份有限公司”这个名字，不少人也有自己的看法，这或许是富士康转型的信号，毕竟此前，很多人眼中富士康不过是一个代工厂罢了，但据富士康科技集团创始人郭台铭的说法，他自己不喜欢这个定位。所以近年来，富士康也一直在加强技术研发，而这次的“工业互联网”，或许就是他们的宣言。

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